Успішний підприємець Руслан Мартиненко має свій бізнес вже дев’ять років – він займається імпортом зубних електричних щіток. Йому можна було б позаздрити, якби не дзвінки на його мобільний телефон.

– Мені почали надходити дзвінки про те, що я маю повернути якісь гроші. Спочатку я подумав, що це якийсь розіграш, – розповів підприємець Руслан Мартиненко.

Але насправді телефонували колектори, тому що на Руслана хтось тричі взяв кредити. Суми становили: 2,5 тис. грн, 3 тис. грн та 6 тис. грн. Він з’ясував, що кредит оформили на його мобільний номер. Зловмисники без його відома перевипустили SIM-картку.

– Люди підроблюють SIM-картки клієнтів. Отримують із різних неофіційних джерел паспортні документи та за допомогою інтернету отримують мікрокредит, – розповів про схему шахраїв адвокат Максим Курочко.

Руслан двічі писав на вимагачів заяви до поліції, однак його проігнорували. За його словами, правоохоронці відмовилися вносити справу до бази ЄРДР. Він лише отримав відписки про те, що інформації недостатньо.

Водночас відсотки набігають із шаленою швидкістю – загальна сума за три кредити уже перевищила 40 тис. грн. Одна з фінансових установ, де зловмисники оформили кредит, подала на Руслана до суду. Тоді чоловік звернувся до адвокатів.

Проте таких ситуацій можна уникнути – достатньо прив’язати свій мобільний номер до паспорта. І це перше правило кібер-безпеки.

– Ми радимо відключити віддалену заміну SIM-карти у свого мобільного оператора. У такому разі її можна перевипустити лише особисто, маючи з собою паспорт, – розповіла старша інспекторка Департаменту кіберполіції НПУ Анна Селезньова.

Зробити це можна в офісі вашого мобільного оператора. Процедура триває декілька хвилин. Експерти зазначили, що краще для фінансових розрахунків мати окремий номер.

– Важливо, щоб цей фінансовий номер не був основним номером. Щоб за вашою особою неможливо було ідентифікувати, який саме номер прив’язаний до фінансових сервісів, – розповів заступник голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Віктор Жора.

Цьогоріч до кіберполіції надійшло понад 35 тис. заяв про онлайн-шахрайство. Злочини з використанням SIM-карток – серед найпопулярніших, оскільки вирахувати зловмисників майже нереально.

Довести у суді, що не брав кредит, теж непросто. Перший суд Руслан програв, однак він вирішив не здаватися.

– Я вже витратив набагато більше грошей, ніж сума цих трьох кредитів. Але для мене це принципово, я хочу закрити це питання та показати людям, що потрібно боротися до останнього, – переконаний підприємець Руслан Мартиненко.