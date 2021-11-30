Штирлиц – это украинский офицер: эксклюзивное интервью блогера Анатолия Штефана

Победитель рейтинга Топ-100 блогеров Украины от Фактов ICTV в категории Крым и Донбасс Анатолий Штефан (Штирлиц) в эксклюзивном интервью рассказал о детстве в русскоязычной среде, социальных сетях и войне на Донбассе.

Мы выбрали из нашего содержательного разговора наиболее меткие цитаты полковника ВСУ, военного блогера и аналитика.

Почему Штирлиц?

Блогер признался, что это прозвище привязалось к нему еще в детстве, поскольку фамилия созвучна Штефан — Штирлиц:

– Его придумал мой очень хороший товарищ (смеется). А когда началась война и нужен был позывной, я, даже не задумываясь, взял его. Этот позывной потом сыграл одну из ключевых ролей в борьбе с российскими пропагандистами, поскольку они любят присваивать все советское. Штирлиц – это не российский разведчик, а украинский офицер!

ТикТок и полковник ВСУ

– Мы должны сейчас воспитывать следующее поколение, чтобы они уже не считали их братьями. Чтобы они знали, что это коварный враг, который может завтра преподнести “подарок”. Как только появилась молодежная платформа ТикТок, российская пропаганда сразу взяла ее в свои руки. Их блогеры и лидеры мнений в этой сети воспитывали нашу молодежь, как им нужно, – убежден Анатолий Штефан (Штирлиц).

А по поводу своего появления в ТикТок блогер сказал, что хочет разбить советский стереотип о том, что полковник ВСУ – это якобы оловянный солдатик.

– Этот стереотип каракулевых шапок и советских чемоданов нужно разбивать. Мы – современные люди. Когда я зашел в ТикТок и увидел, что делает с нашими детьми российская пропаганда, я решил зарегистрироваться. Молодежь начала интересоваться, пошли подписчики – сейчас 135 тыс., – рассказал офицер.

Военный блогер считает эту соцсеть неплохим инструментом в информационной войне, поскольку благодаря использованию российских хештегов удается неплохо продвигать украинский контент.

Кто удаляет украинцев из Википедии

– Обо мне была страница в украинской Википедии. Но, как выяснилось, украинская Википедия — не такая украинская. Модератор сказал, что я недостаточно известный человек… Страницу не восстановили. Мы нашли этих модераторов. И я вскоре подниму эту тему. Это будет очень громкая история о модераторах из Харькова, которые удаляли даже украинских писателей, – блогер анонсировал своего рода журналистское расследование.

Русскоязычное детство украинского Штирлица

Анатолий Штефан родом из Запорожской области, вырос и учился в русскоязычной среде, а на украинском начал общаться только в Белой Церкви, куда лейтенантом приехал служить после окончания танкового института в Харькове.

– Военным стал случайно. Когда-то хотел даже медиком стать, а потом передумал. Был товарищ, сосед, желавший стать военным. С ним за компанию поехал поступать, – признался Штирлиц.

А за украинский благодарен своему первому военному командиру, которого сначала ненавидел именно за то, что тот заставлял общаться на государственном языке.

– Именно в 72-й бригаде в Белой Церкви в 2014 году я встретил войну. Для меня это был шок! Бабушка – из Севастополя, где я каждый год отдыхал летом. Среда была полностью русскоязычная. Поэтому очень тяжело было меняться.

Как изменила война на Донбассе

– В 2014 году я понял, кто на нас напал. Тогда в соцсетях я еще писал на русском, а потом начал интересоваться историей, читать о Степане Бандере, даже на войне, в свободное время. То есть уже взрослым начал изучать историю. Я полностью изменился. Стал совсем другим человеком.

По его словам, даже события на Майдане воспринимал почти как захват власти, и не поддерживал участников Революции достоинства. Трансформация началась после нападения РФ.