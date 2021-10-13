Факты ICTV определили победителей голосования Топ-100 блогеров Украины 2021

30 сентября 2021 года завершилось голосование Топ-100 блогеров Украины на Фактах ICTV. Редакция тщательно проверила голоса на сайте, опросила специалистов различных сфер и определила нынешних лидеров мнений.

Победителей категорий Политика и экономика, Крым и Донбасс, Lifestyle и Здоровье определили пользователи сайта (вклад интернет-аудитории — 50%), победители прошлогоднего рейтинга и экспертная комиссия (50%).

В ее состав вошли известные специалисты медиасферы, политики и медицины. Среди них:

Виталий Портников — победитель в категории Политика Топ-100 блогеров Украины 2020, писатель, журналист, обозреватель Радио Свобода, постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику, член Украинского ПЕН;

Денис Казанский — победитель в категории Война на Донбассе Топ-100 блогеров Украины 2020, журналист, политический обозреватель, автор книг Черная лихорадка и Как Украина теряла Донбасс;

Андрей Карпов — победитель в категории Народный выбор Топ-100 блогеров Украины 2020, видеоблогер, телеведущий, волонтер, автор и ведущий программы Вата шоу, депутат и секретарь Полтавского городского совета;

Ирена Карпа — победитель в категории Lifestyle Топ-100 блогеров Украины 2020, писатель, журналист, первый секретарь по вопросам культуры посольства Украины во Франции, член Украинского ПЕН;

Оксана Дыхнич — руководитель производственной службы StarLightMedia Новости, продюсер проектов Антизомби и Гражданская оборона на телеканале ICTV;

Вадим Карпяк — украинский журналист, ведущий программы Свобода слова на телеканале ICTV;

Юрий Марченко — телеведущий, журналист, главный редактор издания Platfor.ma, автор книги Будет тебе наука: украинские ученые, меняющие мир, ведущий Вечернего шоу с Юрием Марченко;

Евгения Малишевская — старший научный сотрудник научно-координационного управления НАМН Украины, кандидат биологических наук;

Людмила Мухарская — эпидемиолог, заслуженный врач Украины;

Юлия Савостина — основатель проекта Made in Ukraine, блогер.

Политика и экономика

Победителем в категории Политика и экономика стал Дмитрий Чекалкин — украинский переводчик, дипломат, шоумен, генеральный директор рекламного агентства Diva Production, блогер.

Он набрал 3 548 голосов пользователей сайта и занял первое место в рейтинге экспертов. Всего Чекалкин набрал 214 баллов, что на два балла больше, чем у Борислава Березы из этой же категории.

Крым и Донбасс

Победителем в категории Крым и Донбасс стал Анатолий Штефан (более известный как Штирлиц) — военный блогер и аналитик, который пишет о победах защитников Вооруженных сил Украины, антипропаганде и инсайдах.

Его поддержали 2 823 пользователя сайта, а в рейтинге экспертов Штирлиц занял первое место. Всего Анатолий Штефан набрал 86 баллов, что на 11 баллов больше, чем у Валерия Маркуса (Ананьева) из этой категории.

Lifestyle

Победителем в категории Lifestyle стал Антон Птушкин — телеведущий, заслуженный журналист Украины, диджей, путешественник, блогер. Лидер мнения рассказывает о путешествиях и делится своей жизнью.

Птушкина поддержали 477 пользователей сайта, а в рейтинге экспертов блогер занял первое место. Всего телеведущий набрал 166 баллов, что на 36 баллов больше, чем у Ивана Малковича из этой категории.

Здоровье

Победителем в категории Здоровье стало сообщество Доказові батьки, в котором периодически предлагают прочитать интересные материалы о доказательной медицине.

Всего за сообщество проголосовали 10 913 пользователей сайта, а в рейтинге экспертов оно заняло первое место. В итоге Доказові батьки набрали 93 балла, что на шесть баллов больше, чем у Леси Литвиновой из этой категории.

Народный выбор

Победителя категории Народный выбор определили только пользователи сайта Топ-100 блогеров Украины. Факты ICTV тщательно проверили все голоса и определили лидера мнений среди украинцев.

Им стал Илья Рябинкин — врач-оториноларинголог и член Европейской ассоциации ринологов. Блогер имеет собственную страницу в Instagram, где рассказывает о медицине и активно отвечает на вопросы пациентов.

Редакция зафиксировала манипуляции и провела зачистку бот-голосов. Все блогеры, которые стали лидерами по результатам голосования, прошли проверку голосов.

Факты ICTV седьмой год подряд проводят уникальный проект Топ-100 блогеров Украины. Голосование продолжалось в течение одного месяца — с 1 до 30 сентября 2021 года.

Рейтинг собрал 105 776 голосов. Среди них — 83 229 голосов в категориях Топ-100 блогеров Украины (Политика и экономика, Крым и Донбасс, Lifestyle, Здоровье) и 22 547 голосов в категории Народный выбор. В рейтинг вошли 202 лидера мнений.