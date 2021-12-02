Чекалкин: Заработанные в РФ $500 тыс. вложил в антироссийскую пропаганду

Дипломат, переводчик, шоумен, а еще – гендиректор рекламного агентства Diva Production и блогер – все это о Дмитрии Чекалкине, который стал победителем рейтинга Топ-100 блогеров Украины от Фактов ICTV в категории Политика и экономика.

Себя он чаще всего представляет как многопрофильного дилетанта. Об этом он сказал в разговоре с интервьюером Максимом Коржаном.

– В отличие от Остапа Ибрагимовича (Бендера. – Ред.), у которого было 400 относительно честных способов “отъема денег у населения”, у меня – больше 40, то есть в 10 раз меньше. Но это совершенно разные сферы, – объяснил блогер.

Сколько стоит розыгрыш от Чекалкина

– Очень дешево беру! В свое время это было $50, а сейчас $20. То есть, мы учитываем современное состояние украинской экономики. И большей частью сегодня эти программы не на радио, потому что, честно говоря, оно теряет свою аудиторию, – рассказал Чекалкин.

Почему выбрал Московский военный институт иностранных языков

– Три причины было. Во-первых, я влюбился в девушку, которая была москвичкой. У нас рядом стояли дачи на берегу Десны. А ее бабушка оканчивала этот институт, была военным переводчиком немецкого языка и в свое время – переводчиком на Нюрнбергском процессе. Она была очень яркой личностью. То есть я влюбился не только во внучку, но и в бабушку.

Вторая причина – это был действительно самый престижный вуз, который давал возможность в 18-летнем возрасте уехать за границу, то есть вырваться за железный занавес. Это был единственный вуз, после второго курса которого можно было поехать в загранкомандировку.

А третья причина – это Афганистан. Тогда всех призывали в армию независимо от наличия военной кафедры. Ты должен был отслужить два года. Я подумал, что лучше получить за это время профессию, чем просидеть эти годы в какой-нибудь казарме в далеком гарнизоне.

Пытался ли завербовать КГБ

– Да, потому что я был лучшим выпускником своего курса. Мне даже красный диплом вручали в Кремле. Поэтому право первой руки было у КГБ. На собеседовании сказали, что нужно пройти медкомиссию, поскольку немного повышено давление. Перед медкомиссией я выпиваю две чашки крепкого кофе – давление 150 на 90. Подумали, что я переволновался, и сказали прийти через две недели. Я повторяю тот же прием.

Главная причина – моя семья пострадала от этих органов, поэтому у меня не было желания сотрудничать. Другая причина – чтобы стать кадровым офицером КГБ или ГРУ, нужно было пройти обучение в так называемых лесных школах, которые находились в закрытых районах в Подмосковье.

Я понимал, что даже если соглашусь на эту работу, мне нужно будет еще 2-3 года, в зависимости от направления деятельности, просидеть в этих лесных школах. Поэтому я снова повторил этот финт. Но мне до сих пор стыдно перед своими товарищами, которые из-за меня попали туда.

“Пал Андреич, вы шпион?”

– Сейчас эти люди остаются активными деятелями, даже ведут некоторые украинские телепрограммы, их приглашают на телеэфиры. У меня есть спецвыпуск на моем Youtube-канале, называется Пал Андреич, вы шпион? (фраза из фильма Адъютант его превосходительства – Ред.), в котором я рассказываю о разных судьбах своих сокурсников.

Но еще до событий 2014 года я пересекался в Киеве со своими бывшими однокурсниками и знакомыми по российской дипломатической службе, которые сюда ездили, как на работу, занимались здесь вербовкой наших соотечественников.

Зеркало света

– У меня было 40 совершенно разных направлений деятельности. С одной стороны это преимущество, а с другой – ни в одном из них я не чувствую себя высококвалифицированным экспертом.

Поэтому, когда узнал о премии (ТОП-100 блогеров Украины), сказал, что я больше вижу свою роль не в том, чтобы самому какой-то качественный контент создавать, это, скорее, роль транслятора.

Потому что есть два способа распространения света – быть источником света и быть зеркалом. Я все же больше склоняюсь к тому, чтобы предоставлять площадку для специалистов на своих каналах, соцсетях, чтобы распространять его.

Мы – не Россия

– Еще во время учебы в Московском военном институте иностранных языков я чувствовал себя в определенной степени украинским националистом. Дело в том, что у меня не было акцента, и фамилия непонятная – украинская или русская.

Поэтому при мне люди позволяли себе оскорбительные высказывания и шутки в отношении украинцев. Тогда я понял, насколько мы разные. Мы – не Россия. И путешествуя по России, я видел огромный контраст между ней и тем, что мы видим в Украине и в те времена, и теперь.

Сейчас, споря с оппонентами — поборниками “русского мира”, я говорю: “Вы поезжайте в любом направлении по Украине и посмотрите, какие дома по обе стороны дороги, и поезжайте по дороге Москва – Санкт-Петербург, как когда-то Александр Радищев”… Нищета и запустение. Это нельзя сравнивать с тем, что мы видим в Украине. Астрономическая бездна между тем, как живут те полпроцента, приближенных к Путину олигархов и чиновников, и как живет абсолютное большинство россиян.

$500 тыс. – на антироссийскую пропаганду

– Мои программы до 2014 года на Юмор FM выходили в 160 российских городах. Я разыгрывал звезд, именинников. Поэтому мне регулярно вручали Золотые микрофоны за лучшую радиопрограмму РФ. Тогда они были очень популярными и прибыльными. Потом почти $500 тыс., заработанных в России, я вложил в антироссийскую пропаганду, в такие проекты, как ПолитЛомбард, АнтиПутин, АнтиМоль.

Я считал это своим долгом, потому что понимал, насколько опасны идеи “русского мира”, — рассказать правду, в каких реалиях живет современная путинская Россия. Это совсем не то, что им показывают на телеэкранах.

В Москве в последний раз я был в июне 2014 года, проводил мероприятие для заказчиков. Затем прекратил трансляцию на всех радиостанциях, хотя в РФ я был популярнее, чем в Украине.

Трансформация из дипломата в шоумена

– Я просто видел свою роль в том, чтобы активнее продвигать именно западные ценности и влиять на сознание соотечественников. Главная революция, которую 100-процентно поддерживаю, это революция сознания.

У нас население, к сожалению, отравлено советской пропагандой, а сейчас – популистской пропагандой. Поэтому когда я возглавил Киевские ведомости, я активно продвигал наши программы в Украине. Мы были первыми ретрансляторами украинской службы BBC. И за счет наших программ материалы BBC ретранслировались в десятках украинских и российских городов.

А потом я перешел на развлекательный контент, с помощью которого продолжаю информировать людей.