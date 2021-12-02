На Донбассе погиб украинский военный

За прошедшие сутки, 1 декабря, в районе проведения ООС на Донбассе российские наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня, применив один раз запрещенное вооружение.

Один украинский военнослужащий в результате обстрела получил ранение, которое было несовместимо с жизнью.

— Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего за Украину героя, – сообщили в ООС.

В частности, боевики совершили обстрел Авдеевки, используя станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Также в районе Марьинки наемники использовали противопехотную осколочную мину. В результате подрыва был ранен гражданский.

Кроме того, боевики применили минометы 120-мм калибра, ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие в районах Шумов и Новотроицкого.

По данным ООС, украинские бойцы заставили наемников прекратить нарушение прекращения огня.