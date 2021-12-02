На Донбасі загинув український військовий

Минулої доби, 1 грудня, в районі проведення ООС на Донбасі російські найманці чотири рази порушили режим припинення вогню, застосувавши один раз заборонене озброєння.

Один український військовослужбовець внаслідок обстрілу дістав поранення, яке було несумісне із життям.

– Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну, – повідомили в ООС.

Зокрема, бойовики здійснили обстріл Авдіївки, використовуючи станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

Також у районі Мар’їнки найманці використали протипіхотну уламкову міну. Внаслідок підриву було поранено цивільну особу.

Крім того, бойовики застосували міномети 120-мм калібру, ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю в районах Шумів та Новотроїцького.

За даними ООС, українські бійці змусили найманців припинити порушення припинення вогню.