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Факты / Украина / Общество

Движение поездов на Синей ветке метро в Киеве приостановлено: упал человек на рельсы

Юля Захарченко редактор ленты
Метро Києва

На синей ветке Киевского метрополитена приостановлено движение поездов. Об этом сообщила журналистка Фактов ICTV Оксана Михайлова.

По ее словам, в метро в Киеве объявили об остановке движения поездов на Оболонско-Теремковской линии в связи с падением человека на рельсы. Инцидент произошел на станции Палац Украина.

По данным Киевского метрополитена, на место происшествия вызвали медицинских работников и правоохранителей, отметив, что в настоящее время проводится необходимая работа.

Движение поездов на Синей линии организовали от станции метро Героев Днепра до Олимпийской и от Васильковской до Теремков. Остановлено движение на Палаце Украины, Лыбедской, Демеевской и Голосеевской.

В Киевском метрополитене добавили, что об изменениях и возобновлении движения поездов сообщат дополнительно.

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Фото: Depositphotos

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