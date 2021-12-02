На Синій гілці Київського метрополітену тимчасово призупинений рух потягів. Про це повідомила журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова.

За її словами, у метро в Києві оголосили про зупинку руху потягів на Оболонсько-Теремківській лінії у зв‘язку з падінням людини на рейки. Інцидент стався на станції Палац Україна.

За даними Київського метрополітену, на місце події викликали медичних працівників та правоохоронців, зазначивши, що наразі проводиться необхідна робота.

Рух потягів на Синій лінії організували від станції метро Героїв Дніпра до Олімпійської та від Васильківської до Теремків. Зупинений рух на Палац Україна, Либідській, Деміївській, та Голосіївській.

У Київському метрополітену додали, що про зміни та відновлення руху потягів згодом повідомлять додатково.