Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве, который анонсировал накануне.

Карточка проекта закона № 6368 в четверг, 2 декабря, появилась на сайте парламента.

Документ называется: О внесении изменений в закон О гражданстве Украины относительно оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Он определен президентом как безотлагательный.

Текст законопроекта пока отсутствует на сайте Верховной Рады. Документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Накануне президент Владимир Зеленский во время традиционного обращения к ВР анонсировал внесение законопроекта о множественном гражданстве. Глава государства объяснял, что этот документ позволит украинцам (представителям диаспоры), проживающим в США, Канаде и странах Евросоюза одновременно иметь как гражданство Украины, так и страны проживания.

Зеленский подчеркивал, что во всем мире сейчас – 65 млн украинцев, для которых вопрос множественного гражданства важен.

В октябре этого года первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин рассказал, что законопроект о введении множественного гражданства находится на экспертизе в Минюсте. Енин объяснял, что документом предлагается разрешить этническим украинцам, имеющим паспорта государств-членов НАТО и ЕС, получить право на гражданство Украины по территориальному происхождению (не отказываясь от гражданства другой страны).