Президент Украины Владимир Зеленский планирует сегодня внести в Верховную Раду законопроект о множественном гражданстве.

Об этом глава государства проинформировал во время обращения к ВР.

По его словам, во всем мире сейчас – 65 млн украинцев. Зеленский подчеркнул, что для тех украинцев, которые проживают в странах Евросоюза, США, Канаде, вопрос множественного гражданства важен.

– Важной составляющей нашей международной политики является поддержка мирового украинства. Я знаю, насколько важен для украинцев, проживающих в США, Канаде, ЕС, вопрос множественного гражданства. Сегодня я вношу соответствующий законопроект на рассмотрение парламента, – отметил Зеленский.

Он добавил, что это позволит украинцам, проживающим в других государствах, почувствовать себя не диаспорой, а гражданами Украины.

– Нас 65 миллионов! Впервые украинцы со всего мира будут чувствовать себя не диаспорой, не просто людьми украинского происхождения, а украинского гражданства, равными украинцами, — убежден Зеленский.