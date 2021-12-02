Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про множинне громадянство, який анонсував напередодні.

Картка проекту закону № 6368 в четвер, 2 грудня, з’явилася на сайті парламенту.

Документ має назву: Про внесення змін до закону Про громадянство України щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України. Він визначений президентом як невідкладний.

Текст законопроекту наразі відсутній на сайті Верховної Ради. Документ передано на розгляд керівництву парламенту.

Напередодні президент Володимир Зеленський під час традиційного звернення до ВР анонсував внесення законопроекту про множинне громадянство. Глава держави пояснював, що цей документ дасть змогу українцям (представникам діаспори), котрі проживають у США, Канаді та країнах Євросоюзу одночасно мати як громадянство України, так і країни проживання.

Зеленський наголошував, що в усьому світі зараз – 65 млн українців, для яких питання множинного громадянства є важливим.

У жовтні цього року перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів, що законопроект про запровадження множинного громадянства перебуває на експертизі в Мін’юсті. Єнін пояснював, що документом пропонується дозволити етнічним українцям, які мають паспорти держав-членів НАТО і ЄС набути право на громадянство України за територіальним походженням (не відмовляючись від громадянства іншої країни).