Во Львове на 102 году жизни умерла Ольга Илькив, которая была связной главнокомандующего Украинской повстанческой армии Романа Шухевича.

О смерти женщины сообщили в Львовском городском совете.

— Легендарная женщина, посвятившая всю свою долгую, насыщенную жизнь служению Украине. За ее спиной – годы преследований, советских тюрем и тяжелой ежедневной борьбы. Непостижимая потеря для нашего города и нашей страны, – заявил городской голова Львова Андрей Садовый.

Прощание с Ольгой Ильков состоится в среду, 8 декабря, в храме Воздвижения Честного Креста во Львове в 11.00. Похоронят женщину на поле почётных захоронений Мемориала воинов УПА по ул. Мечникова.

Что известно об Ольге Илькив?

Ольга Илькив за псевдо Роксоляна и О. Звиробий была связной главнокомандующего УПА Романа Шухевича. В советских лагерях провела 14 лет. В 2008 году награждена Орденом княгини Ольги ІІІ-й степени.

До оккупации Львова большевиками Ольга Илькив училась во Львовском мединституте и посещала курсы косметики. Из 1942 года — проводница женской сети ОУН Львова. Три года спустя работала в женской сети ОУН в подполье.

В 1950-м Роман Шухевич передал для Ольги штафетку, которая хранится в Отраслевом государственном архиве СБУ, в которой рекомендовал ей переехать с семьей на Донбасс и создать там ячейку ОУН. За день до переезда она уехала во Львов, чтобы попрощаться с подругами, но была арестована сотрудниками МГБ.

Заключение отбывало в Иркутской области и было освобождено в 1964 году.

Источник: Львовский городской совет