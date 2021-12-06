У Львові на 102-му році життя померла Ольга Ільків, яка була зв’язковою головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича.

Про смерть жінки повідомили у Львівській міській раді.

— Легендарна жінка, що присвятила все своє довге, насичене життя служінню Україні. За її спиною – роки переслідувань, радянських тюрем та важкої щоденної боротьби. Незбагненна втрата для нашого міста і нашої країни, – заявив міський голова Львова Андрій Садовий.

Прощання з Ольгою Ільків відбудеться у середу, 8 грудня у храмі Воздвиження Чесного Хреста у Львові об 11.00. Поховають жінку на полі почесних поховань Меморіалу воїнів УПА на вул. Мечникова.

Що відомо про Ольгу Ільків?

Ольга Ільків за псевдо Роксоляна та О. Звіробій була зв’язковою головнокомандувача УПА Романа Шухевича. У радянських таборах провела 14 років. У 2008 році нагороджена Орденом княгині Ольги ІІІ-го ступеня.

До окупації Львова більшовиками Ольга Ільків навчалася у Львівському медінституті та відвідувала курси косметики. З 1942-му – провідниця жіночої мережі ОУН Львова. Через три роки працювала у жіночій мережі ОУН у підпіллі.

У 1950-му Роман Шухевич передав для Ольги штафетку, яка зберігається у Галузевому державному архіві СБУ, в якій рекомендував їй переїхати з родиною на Донбас та створити там осередок ОУН. За день до переїзду вона поїхала до Львова, щоб попрощатися з подругами, але була заарештована співробітниками МДБ.

Ув’язнення відбувала в Іркутській області та була звільнена у 1964 році.

Джерело: Львівська міська рада