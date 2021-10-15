Последний бой УПА еще впереди: почему повстанцы — вдохновение для нынешних воинов

Бойцы Украинской повстанческой армии стали примером самоотверженной борьбы за независимость Украины и вдохновением для воинов, которые защищают страну сейчас. Не случайно когда-то говорил главнокомандующий повстанцев Василий Кук, что УПА никто не распускал, демобилизации не объявлял, а последний бой УПА еще впереди. УПА — это история непокоренных.

Это была настоящая война, длившаяся с 1944 до 1953 года. Хотя, отдельные вооруженные отряды, несмотря на измену и потери, действовали до начала 1960-х, а последние повстанцы вышли из подполья вообще после провозглашения независимости Украины. Очевидно, что в Кремле эти факты предпочитают не вспоминать.

10 лет противостояния ради независимости Украины. Первые отряды начали действовать на Волыни 1942 года. Через полгода объединились в армию. Вооруженное подполье сначала было реакцией на нацистскую оккупацию, потом противостояло и красному террору Советского союза.

— У большинства украинцев сложился образ, что воин УПА — это человек в лесу с автоматом. В действительности это огромное движение с контрразведывательной службой, имевшее свою систему почтовой связи, курьерской службы, медицинского обеспечения. Реферантура пропаганды, которая вела свою борьбу за умы людей, — рассказывает историк и директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы Ярослав Коретчук.

Правительство, жандармерия и суды, кадровые старшинские школы, наградная система и даже деньги — Украинская повстанческая армия имела мощную структуру.

Выделялись три ветви УПА:

УПА-Север — Волынская, Ровенская, Житомирская и Киевская области;

УПА-Юг — Хмельницкая и Винницкая область;

УПА-Запад — Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская и часть Черновицкой.

1944 года армия насчитывала более 40 тыс. человек. Ячейки были даже в Крыму и на Донбассе. Там подполья действовало до 1958 года. В отряды ребята шли целыми селами, их фактически с нуля учили военному делу. В 1946 году УПА окончательно ушло в подполье. Больше всего боевых подразделений было в Карпатах, а бойцы прятались в укрытиях.

В отдельных укрытиях были запасы оружия и продовольствия, госпитали, пункты связи и типографии. Тайники обустраивали под домами и даже в церковных куполах. Селяне кормили повстанцев, были проводниками, шили одежду. Только благодаря их поддержке УПА просуществовала столько лет.

Анна Марийчин — родилась в схроне. Ее родители были в УПА. Чтобы сохранить дочери жизнь, в четырехдневном возрасте отдали девочку чужим людям. Так как всех родственников к тому времени уже вывезли в ссылку.

— Родителей я не знала. Когда я родилась в тайнике родители оставили письма и фотографии. В последнем своем отчете отец написал, что слава Богу, мы хорошо перезимовали зиму, может лучше всех моих друзей, и вперед к борьбе! Даже в 1950 году отец верил в Украине, — вспоминает женщина.

Иван Середюк из села Саджава помогал подполью с 15 лет. Их дом стоял одиноко и дважды в месяц сюда ночью приходили партизаны. Часто собирались руководители подполья. Мужчина хорошо помнит полицейские облавы.

Войска НКВД УПА уничтожали беспощадно, проводили масштабные боевые операции — с танками и самолетами. Пленных жестоко пытали. Противостояние длилось годами. Последний бой зафиксировано в 1960-х.

— Более 100 тыс. погибших, которые погибли в вооруженном противостоянии, как против нацистов, так и против советской власти. Около 130 тыс. отбывали наказание в советских лагерях ГУЛАГа и более четверти миллиона человек — это семьи, в основном которые были вывезены, — говорит Коретчук.

В следующем году будут отмечать 80-летие создания подполья Украинской повстанческой армии. Сейчас ее бойцов осталось уже немного. И их история вдохновляет будущие поколения.

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