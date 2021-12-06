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Факты / Украина / Общество

В Украине подорожал борщевой набор: на что цены выросли больше всего

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
В Украине подорожал борщевой набор: на что цены выросли больше всего

В Украине выросли цены на овощи борщевого набора. По сравнению с декабрем 2020 года, к концу 2021-го они подорожали в 2,6 раза.

Так, оптовые цены на морковь сейчас вдвое выше прошлогодних, цены на лук – в два с половиной раза, цены на белокочанную капусту – втрое и цены на свеклу столовую – тоже втрое.

Единственным товаром этой группы, который наоборот подешевел, остается картофель. Его средняя оптовая стоимость на треть ниже, чем годом ранее.

Среди главных причин подорожания овощей борщевого набора аналитики рынка называют сокращение посевных площадей, усугубленное неблагоприятными погодными условиями. В то же время площади под картофель фермеры в последние два года расширяли, поэтому цены на него оказались ниже, чем в прошлом году.

Среди других факторов, которые негативно повлияли на инвестиции в выращивание овощей борщевого набора, называют ухудшение прибыльности выращивания этих культур на фоне взрывного роста цен на зерновые и масличные культуры.

С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн. Даже летом, когда молочные продукты традиционно дешевеют, цена не просела.

Что будет дальше со стоимостью молочных продуктов в Украине – читайте в нашем материале.

Источник: Еast-fruit

Фото: Depositphotos

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