В Україні здорожчав борщовий набір: на що ціни зросли найбільше

В Україні зросли ціни на овочі борщового набору. Порівняно з груднем 2020 року, на кінець 2021-го вони здорожчали у 2,6 раза.

Так, оптові ціни на моркву наразі вдвічі вищі, ніж минулорічні, ціни на цибулю – у два з половиною рази, ціни на білокачанну капусту – втричі та ціни на буряк столовий – теж утричі.

Єдиним товаром цієї групи, який навпаки здешевшав, залишається картопля. Її середня оптова вартість наразі на третину нижча, ніж роком раніше.

Серед головних причин здорожчання овочів борщового набору аналітики ринку називають скорочення посівних площ, ускладнене несприятливими погодними умовами. Водночас площі під картоплю фермери протягом останніх двох років розширювали, тому ціни на неї виявилися нижчими, ніж минулого року.

Серед інших чинників, які негативно впливали на інвестиції у вирощування овочів борщового набору, називають погіршення прибутковості вирощування цих культур на тлі вибухового зростання цін на зернові та олійні культури.

З початку 2021 року вартість літра молока в Україні зросла майже на 3 грн, а твердого сиру – більше ніж на 40 грн. Навіть улітку, коли молочні продукти традиційно дешевшають, ціна не просіла.

Що буде далі з вартістю молочних продуктів в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Джерело: Еast-fruit