С начала 2021 года стоимость литра молока в Украине выросла почти на 3 грн, а твердого сыра – более чем на 40 грн. Даже летом, когда молочные продукты традиционно дешевеют, цена не просела. Почему так и что будет дальше со стоимостью молочных продуктов в ближайшее время, рассказывают эксперты.

На рынке за килограмм сливочного масла сейчас просят 250 грн, домашнего творога – 120 грн. И это не предел, говорит эксперт по аграрной экономике Леонид Тулуш, поскольку цена на молочное сырье выросла по меньшей мере на 10%, и она не снижалась даже в высокий сезон.

– Каждый год летом цена проседает. Глубина просадки разная – 10-15%, но в этом году не было ни процента. С июля пошло подорожание. Если раньше можно было купить за 10-10,2 грн молоко, сырье, сейчас за 11 грн сорт экстра продается – это минимум, – объяснил эксперт.

За последний год поголовье коров в Украине сократилось почти на 6%, потому что домохозяйства не хотят держать этих животных из-за низких закупочных цен на молоко, уменьшения пастбищ и высоких затрат на само производство.

– Львиную долю составляют затраты на корма. В себестоимости производства сырого молока около 50% принадлежит именно кормам. Далее – энергоносители и оплата труда, – объяснил аналитик Ассоциации производителей молока Владимир Андриец.

Подорожание производства молока прочувствовала на себе и фермер Людмила Скорба. По ее словам, имеет в хозяйстве 24 коровы, но доится только одна. Остальные начнут доиться только в феврале после отела.

– На литр молока уходят очень большие затраты. Я, к примеру, не могу на 100% обеспечить свое поголовье. Для того чтобы корову держать зимой, нужно гораздо больше денег, чем мы можем потянуть. Оно не дорожает, это просто люди не знают цены этому молоку, – говорит Скорба.

В то же время, крупные производители молока уверяют, что не все так плохо. В промышленных масштабах поголовье уже начинает увеличиваться. Так что в ближайшее время молочные продукты хоть и будут дорожать, но не так сильно.

– Рост будет наблюдаться в пределах 1,5-2%, это по наиболее оптимистичным прогнозам, – уверяет Андриец.

Стремительный рост цен будут сдерживать торговые сети, которые боятся потерять покупателя, и более дешевый импорт некоторых молочных продуктов из Европы. Там эту ветвь дотируют из бюджета. Поэтому в конкуренции на рынке отечественные производители несколько проигрывают, поскольку поддержки государства недостаточно.

– Какой-то процент продовольственной безопасности нужно покрывать за счет внутреннего производства. Потому что, как только те же поляки завоюют наш рынок, извините, масштаб цен будет совсем другой, – считает Тулуш.

Фермер Скорба на поддержку от государства не рассчитывает, потому что уже нескольким попыткам ее получить помешала бюрократия. Но, несмотря на тяжелый труд, от своих коров не откажется, поскольку мечтает производить твердый сыр, и собирает средства на спецоборудование.