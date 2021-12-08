В пятницу, 10 декабря, температура воздуха в Украине повысится на несколько градусов, однако ветер усилится.

Потепление продлится три дня – до 12 декабря, а с понедельника, 13 декабря, снова похолодает, прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, завтра, 9 декабря, в Украине не будет сильных осадков.

– Однако совокупность межсезонных метеоявлений, таких как гололедица, налипание мокрого снега, плотная облачность организует общий синоптический дискомфорт. Не говоря уже об опасности этих явлений на дорогах, тротуарах, на ветках деревьев и проводах, – добавила синоптик.

Температура воздуха будет разниться – от западных ночных -5 -9 градусов до восточных дневных +4 +9.

В Киеве в четверг, по ее словам, возможны небольшие осадки – дождь или мокрый снег. Это зависит от температуры воздуха, которая будет колебаться в пределах 0 градусов.