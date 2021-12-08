У п’ятницю, 10 грудня, температура повітря в Україні підвищиться на кілька градусів, проте вітер посилюватиметься.

Потепління триватиме три дні – до 12 грудня, а з понеділка, 13 грудня, знову похолодає, прогнозує синоптик Наталя Діденко.

За її прогнозами, завтра, 9 грудня, в Україні не передбачається сильних опадів.

– Проте сукупність міжсезонних метеоявищ, таких як ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, щільна хмарність, організує загальний синоптичний дискомфорт. Не кажучи вже про небезпечність цих явищ на дорогах, тротуарах, на гілках дерев та дротах, – додала синоптик.

Температура повітря різнитиметься – від західних нічних -5 -9 градусів до східних денних +4 +9.

У Києві у четвер, за її словами, можливі невеликі опади – дощ або мокрий сніг. Це залежатиме від температури повітря, яка коливатиметься в межах 0 градусів.