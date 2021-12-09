Победитель рейтинга Топ-100 блогеров Украины от Фактов ICTV в категории Народный выбор Илья Рябинкин рассказал о работе отоларингологом, своем медицинском блоге и любви к пациентам.

Оториноларинголог, член Европейской ассоциации ринологов, владелец частного лор-кабинета и блогер из Кривого Рога – так можно описать Илью Рябинкина. Факты ICTV выбрали из нашего разговора самые меткие цитаты.

– Я вообще из семьи врачей. Мои родители – врачи. Находясь в этой атмосфере, у меня даже не было других вариантов, кем я мог бы стать. Родители говорили, что нужно становиться специалистом УЗИ (исследование с помощью ультразвуковых волн состояния органов и тканей, — Ред.). К тебе придут на прием, сделал УЗИ, выдал заключение и все. Но судьба решила иначе.

Лечение животных в детстве

Оториноларинголог вспомнил историю из детства, когда он лечил своего домашнего любимца – аквариумную рыбку.

– У меня была аквариумная рыбка. Красный меченосец. У нее постоянно под шелухой появлялась какая-то опухоль. Когда я повзрослел, уже начал читать, что это было. В общем, паразит цеплялся. Я брал ее в сачок, обрабатывал ножницы спиртом, эту вещь выковыривал и бросал меченосца снова в воду. Появлялась ранка, которая заживала, но полгода все было спокойно. Я оперировал меченосца примерно один раз в полгода.

Рябинкин рассказал, что с детства он хотел стать ветеринаром, но потом начал лечить людей.

– Эта тема была мне близка. У меня были лягушки в банках. Всех пауков и тарантулов тащил домой. Натуралист. Сначала я хотел быть ветеринаром, но ближе к 11 классу решил, что хочу лечить людей. Это привило мне любовь к медицине.

Почему лор

Член Европейской ассоциации ринологов рассказал, что он стал именно лором благодаря своему старшему брату.

– У меня есть старший брат Артем – стоматолог. Он первым пошел учиться. Когда мы учимся на медицинском курсе, понемногу узнаем о каждой профессии. Он рассказал, что был цикл лор-заболеваний на третьем курсе. Артем сказал мне: попробуй, очень интересно. И он пошел дальше в стоматологию.

Студенческие времена и ночные дежурства

— Когда пришло время – я попробовал. Можно было попытаться поработать на ночных дежурствах в больнице Мечникова. Пока все ходили на дискотеки и отдыхали, я с третьего курса после института шел на ночные дежурства. Мне было 20 лет.

Владелец частного лор-кабинета рассказал, что серьезно относился к своей будущей профессии. Он старался как можно больше учиться, узнавать и приобретать опыт.

– Я работал с врачами, смотрел, как они все делают, спрашивал, записывал, интересовался. Это было серьезное дело – моя будущая профессия, надо приобретать опыт. Чем раньше – тем лучше. Моя профессия началась с третьего курса и продолжается по сей день.

Лор-блогер

Илья Рябинкин стал первым врачом-блогером в Кривом Роге. Лор начал вести свой блог в 2018 году.

– Если взять мой город, то первым врачом-блогером стал я. Потом появился еще педиатр, с которым я плотно сотрудничаю. Мы начали это популяризировать. Другие врачи из Кривого Рога тоже начали вести Intagram-блоги.

Его старший брат Артем отметил, что социальные сети — это актуально. Рябинкин наполняет свою страницу новостями почти каждый день.

– Все началось опять же с моего старшего брата. На своей странице он выкладывал зубы, которые лечил, – снимки до и после. Он сказал мне: Илюха, регистрируйся скорее в Instagram, потому что это актуально. Я был молодым врачом, а меня еще никто не знал, поэтому нужно было как-то заявить о себе. Я зарегистрировался в 2018 году.

Первые публикации в блоге Рябинкина – интересные или курьезные случаи во время работы, а вскоре в блоге начало появляться больше информации о лор-заболеваниях.

– Первые публикации – это просто интересные случаи с работы. Один дедушка засунул каштан в нос. Я его вытащил, сфотографировал и рассказал короткую историю. Но я понял, что с помощью блога можно рассказывать людям. Когда пациент приходит на прием, он уже знает, а ты меньше тратишь времени на рассказ. Приходит человек – ага, я читал ваш блог, я знаю, все, спасибо, я уже вчера у вас прочитал об этом диагнозе.

Медицина должна быть доказательной

– Есть такой подход, как доказательная медицина. Он базируется на практике иностранных коллег, делающих множество исследований. Они создают и публикуют пошаговые инструкции на страницах международных ассоциаций оториноларингологов, в частности, Америки, Европы или любых стран. Мне очень нравится этот подход. Доказательная медицина значительно оптимизирует работу. После приема у меня не будет списка из восьми препаратов. Когда, например, говорят: а давайте это, а еще это – на всякий случай, что-то поможет, до свидания. Я никогда не назначаю более трех препаратов.

По словам члена Европейской ассоциации ринологов, любой врач, интересующийся последними тенденциями, может ознакомиться с доказательной медициной и использовать опыт иностранных коллег в своей работе.