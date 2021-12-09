Переможець рейтингу Топ-100 блогерів України від Фактів ICTV у категорії Народний вибір Ілля Рябінкін розповів про роботу отоларингологом, свій медичний блог та любов до пацієнтів.

Оториноларинголог, член Європейської асоціації ринологів, власник приватного лор-кабінету та блогер з Кривого Рогу – так можна описати Іллю Рябінкіна. Факти ICTV вибрали з нашої розмови найцікавіші моменти.

– Я взагалі з сім’ї лікарів. Мої батьки – лікарі. Перебуваючи в цій атмосфері, у мене навіть не було інших варіантів, ким би я міг стати. Батьки казали, що треба ставати фахівцем УЗД (дослідження за допомогою ультразвукових хвиль стану органів і тканин, – Ред.). До тебе прийдуть на прийом, зробив УЗД, видав висновок і все. Але доля вирішила інакше.

Лікування тварин у дитинстві

Оториноларинголог пригадав історію з дитинства, коли він лікував свого домашнього улюбленця – акваріумну рибку.

– У мене була акваріумна рибка. Червоний мечоносець. У неї постійно під лускою з’являлася якась пухлина. Коли я подорослішав, то вже почав читати, що це було. Загалом паразит чіплявся. Я брав її у сачок, обробляв ножиці спиртом, цю річ виколупував, кидав знову у воду. З’являлася ранка, яка заживала, але пів року все було спокійно. Я оперував мечоносця приблизно один раз на півроку.

Рябінкін розповів, що з дитинства він хотів стати ветеринаром, але згодом почав лікувати людей.

– Ця тема була мені близькою. У мене були жаби в банках. Усіх павуків і тарантулів тягнув додому. Натураліст. Спочатку я хотів бути ветеринаром, але ближче до 11 класу вирішив, що хочу лікувати людей. Це прищепило мені любов до медицини.

Чому лор

Член Європейської асоціації ринологів розповів, що він став саме лором завдяки своєму старшому братові.

– У мене є старший брат Артем – стоматолог. Він першим пішов вчитися. Коли ми навчаємося на медичному курсі, то потроху дізнаємося про кожну професію. Він розповів, що був цикл лор-захворювань на третьому курсі. Артем сказав мені: спробуй, дуже цікаво. І він пішов далі у стоматологію.

Студентські часи та нічні чергування

– Коли настав час – я спробував. Можна було спробувати попрацювати на нічних чергуваннях у лікарні Мечникова. Поки всі ходили на дискотеки та відпочивали, я з третього курсу після інституту йшов на нічні чергування. Мені було 20 років.

Власник приватного лор-кабінету розповів, що серйозно ставився до своєї майбутньої професії. Він намагався якомога більше навчатися, дізнаватися та набувати досвіду.

– Я працював з лікарями, дивився, як вони все роблять, запитував, записував, цікавився. Це була серйозна справа – моя майбутня професія, треба набувати досвід. Що раніше, то краще. Моя професія розпочалася з третього курсу та триває до сьогодні.

Лор-блогер

Ілля Рябінкін став першим лікарем-блогером у Кривому Розі. Лор почав вести свій блог у 2018 році.

– Якщо взяти моє місто, то першим лікарем-блогером став я. Згодом з’явився ще педіатр, з яким я щільно співпрацюю. Ми почали це популяризувати. Інші лікарі з Кривого Рогу теж почали вести Intagram-блог.

Його старший брат Артем наголосив, що соціальні мережі – це актуально. Рябінкін наповнює свою сторінку новинами майже щодня.

– Усе почалося знову ж таки з мого старшого брата. На своїй сторінці він викладав зуби, які лікував, – знімки до та після. Він сказав мені: Іллюхо, реєструйся швидше в Instagram, тому що це актуально. Я був молодим лікарем, а мене ще ніхто не знав, тож треба було якось заявити про себе. Я зареєструвався у 2018 році.

Перші публікації в блозі Рябінкіна – цікаві чи курйозні випадки під час роботи, а згодом там почало з’являтися більше інформації про лор-захворювання.

– Перші публікації – це просто цікаві випадки з роботи. Один дідусь засунув каштан у ніс. Я його витягнув, сфотографував та розповів коротку історію. Але я зрозумів, що за допомогою блогу можна розповідати людям. Коли пацієнт приходить на прийом, то він уже знає, а ти менше витрачаєш часу на розповідь. Приходить людина – ага, я читав ваш блог, я знаю, все, дякую, я вже вчора у вас прочитав про цей діагноз.

Медицина має бути доказовою

– Є такий підхід, як доказова медицина. Він базується на практиці іноземних колег, які роблять безліч досліджень. Вони створюють та викладають покрокові інструкції на сторінках міжнародних асоціацій оториноларингологів, зокрема, Америки, Європи чи будь-яких країн. Мені дуже подобається цей підхід. Доказова медицина значно оптимізує мою роботу. Після прийому в мене не буде списку з восьми препаратів. Коли, наприклад, кажуть: а давайте це, а ще це – на всякий випадок, щось допоможе, до побачення. Я ніколи не призначаю більше ніж три препарати.

За словами члена Європейської асоціації ринологів, будь-який лікар, який цікавиться останніми тенденціями, може ознайомитися з доказовою медициною та використовувати досвід іноземних колег у своїй роботі.