Победительницы рейтинга Топ-100 блогеров Украины от Фактов ICTV в категории Здоровье Татьяна Миненко и Регина Липнягова рассказали о своей деятельности, ожиданиях от блога и изменениях, которые произошли после того, как они начали двигаться в этом направлении.

Татьяна и Регина — администраторы сообщества Доказові батьки, пытающиеся донести до читателей знания доказательной медицины. Факты ICTV выбрали из разговора самые меткие цитаты.

Доказательная медицина

– Мы – равноправные партнеры. Есть свой бренд, название и логотип, под которыми мы проводим просветительскую деятельность не только в группе. У нас есть информационная Instagram-страница Школа схуднення Доказові. Они сделаны в одном стиле, мы придерживаемся одинаковых принципов, – сказала Регина.

Администраторы рассказали, что ведут несколько страниц, на которых уже есть большое количество подписчиков.

– Как блог у нас есть Instagram-страница, на которую подписано 27 тыс. человек. Есть информационная страница в Facebook, где 55 тыс. подписчиков. Основная наша деятельность – это группа Доказові батьки, в которой мы ведем просветительскую работу, знакомим родителей с доказательной медициной, сводим родителей с врачами, – отметила Татьяна.

Татьяна и Регина подчеркнули, что в их сообществе нет собственной трактовки или своей точки зрения. Они направляют участников группы к врачам, которые устанавливают диагноз пациенту после приема в клинике.

– Мы придерживаемся международных европейских протоколов лечения. У нас нет своей трактовки медицины, точки зрения, собственного опыта. Как говорится в международных протоколах. 80% того, что происходит в Украине, нам надоело. У нас есть тот же Комаровский, например, который первым вслух говорить о доказательной медицине. Многие ему не верили. Но когда пробуешь сначала на себе – это работает. Потом начинаешь смотреть исследования и понимаешь, как и почему оно работает, – убеждена Регина.

История знакомства

– Мы нашли друг друга в блоге доказательного врача. Мы – мамы. Нам надоело, что над нашими детьми издеваются. Их лечат не так, как в цивилизованном мире. Мы познакомились в комментариях. Я написала, что точка кипения уже наступила. Нужно создавать не только группу доказательных врачей, но и родителей. Татьяна сказала: у меня уже есть. С этого все и началось. Мы живем не в одном городе, а на расстоянии 200 км друг от друга. Ни разу не виделись до того момента, – сказала Регина.

Татьяна Миненко добавила, что до этого времени они с Региной даже не были знакомы, однако вскоре они стали равноправными администраторами сообщества.

– Я добавила ее администратором, как равноправного владельца группы, после чего начали ее развивать. Мы даже не были знакомы, – отметила она.

Мы не рекламируемся, к нам присоединяются сами

– Мы экономим родителям безумные деньги, время, нервы. Это проверено на себе, – подчеркнула Регина.

Владелицы сообщества рассказали, что со временем их группа стала крупнейшим украиноязычным медицинским ресурсом, хотя сначала они и не думали, что их деятельность станет настолько масштабной.

– Доказательные врачи сами начали к нам добавляться. Некоторые из них начали комментировать, было ясно, что это врачи. Трем или четырем я предложила в личных сообщениях модераторство. Мы не думали, что это будет так масштабно. Группа стала крупнейшим украинским сообществом по доказательной медицине. Это самый крупный украиноязычный медицинский ресурс в Facebook. Мы уже пересекли отметку в 230 тыс. участников, — отметила Регина.

В группе есть ряд правил, которые должен соблюдать каждый участник. В частности, в сообществе запрещено назначать лечение. Это должен делать квалифицированный специалист после приема пациента.

– В нашей группе не лечат. Мы запретили назначать лечение. Мы можем только направить к врачу. Например, мы создали таблицу доказательных врачей, которую мы пытаемся дополнять медиками со всей Украины. Сейчас там около 290-300 врачей, отсортированных по специализации и городам. Она есть в свободном доступе не только на нашей странице, но и в интернете, — добавила Татьяна.

Врачи в сообществе

— Если вы досконально знаете ПДД (правила дорожного движения, — Ред.), то вам не могут объяснить, что вы их нарушили, если это не так. Если мы знаем закон, как это должно работать, то как бы они это ни назвали, оно не катит. У нас сейчас 30 врачей-модераторов. Это полностью на волонтерской основе. Они горят этой темой. Им это болит, – убеждена администратор сообщества Доказові батьки Регина Липнягова.

Самые запоминающиеся случаи

– Были случаи, когда ребенка залечивали годами, выбрасывая по 10-20 тыс. грн на анализы, а они были не нужны.

Администратор сообщества Регина вспомнила один из случаев, с которыми они столкнулись во время своей деятельности.

— Люди сидят на жестких диетах и ​​плачут, когда впервые за 10 лет едят борщ, а их проблема заключалась не в диете. Это была чисто проблема ухода за кожей. Девушка разрешила эту проблему препаратом, который стоит 300 грн в месяц. Мы не предлагаем лечение. Она обратилась к врачу уже на прием в клинику, это не решается на онлайн-уровне, – рассказала об одном из случаев Регина.

Борьба с недоказательной медициной

Администраторы общества убеждены, что борьба с недоказательной медициной должна быть на уровне Министерства здравоохранения.