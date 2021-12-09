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Факты / Украина / Общество

Мокрый снег и до +14: погода в Украине на 10 декабря

Марта Бондаренко редактор ленты
зима, сніг

10 декабря в западных регионах Украины пройдет мокрый снег. Также осадки прогнозируются в Винницкой и Житомирской областях.

На остальной территории страны ночью и днем ​​без существенных осадков.

В северных областях дневная температура будет колебаться от +6ºС до +8ºС, в Сумской области от +4ºС до +6ºС.

На востоке страны и ночью, и днем ​​будет тепло: ночная температура от +3ºС до +5ºС, а дневная поднимется до +9ºС.

В центральных областях днем ​​также будет тепло и без осадков — до +10ºС.

Теплее всего 10 декабря будет на юге: температура воздуха в Николаевской и Херсонской областях поднимется до +11ºС, а в Одесской до +13ºС.

В Крыму в тот день столбики термометров будут показываться от +12ºС до +14ºС.

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