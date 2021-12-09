10 грудня у західних регіонах України йтиме мокрий сніг. Також опади прогнозуються у Вінницькій та Житомирській областях.

На решті території країни вночі та вдень без суттєвих опадів.

У північних областях денна температура коливатиметься від +6ºС до +8ºС, у Сумській області від +4ºС до +6ºС.

На сході країни і вночі, і вдень буде тепло: нічна температура – від +3ºС до +5ºС, а денна підніметься до +9ºС.

У центральних областях вдень так само буде тепло та без опадів – до +10ºС.

Найтепліше 10 грудня буде на півдні: температура повітря у Миколаївській та Херсонській областях підніметься до +11ºС, а в Одеській до +13ºС.

У Криму цього дня стовпчики термометрів показуватимуть від +12ºС до +14ºС.