Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Україна / Суспільство

Мокрий сніг та до +14: погода в Україні на 10 грудня

Марта Бондаренко редакторка стрічки
зима, сніг

10 грудня у західних регіонах України йтиме мокрий сніг. Також опади прогнозуються у Вінницькій та Житомирській областях.

На решті території країни вночі та вдень без суттєвих опадів.

У північних областях денна температура коливатиметься від +6ºС до +8ºС, у Сумській області від +4ºС до +6ºС.

На сході країни і вночі, і вдень буде тепло: нічна температура – від +3ºС до +5ºС, а денна підніметься до +9ºС.

У центральних областях вдень так само буде тепло та без опадів – до +10ºС.

Найтепліше 10 грудня буде на півдні: температура повітря у Миколаївській та Херсонській областях підніметься до +11ºС, а в Одеській до +13ºС.

У Криму цього дня стовпчики термометрів показуватимуть від +12ºС до +14ºС.

Читайте
Йде потепління на кілька градусів: синоптик назвала дати

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка