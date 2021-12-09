До Нового года 2022 не следует ожидать устойчивого снежного покрова, так как температура воздуха в декабре будет преимущественно в пределах нормы или даже выше.

Такой прогноз на новогодние праздники озвучила заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова.

— Температура будет относительно высокой до Нового года, из осадков ожидается дождь или мокрый снег. Снежный покров не успеет образоваться. Поэтому на новогодние праздники снега ожидать не стоит, — объяснила климатолог.

В декабре Мартазинова прогнозирует небольшое снижение температуры до -2, -3 градусов.

Январь 2022, по ее прогнозам, будет холоднее декабря, но теплее, если сравнивать со средними многолетними значениями.

— В первые дни января ожидается небольшое похолодание. В то же время температурный фон во всех областях будет выше средних многолетних значений — от -3 до -5 градусов, — уточнила Мартазинова прогноз на Новый год 2022.

Снег в январе будет, но не в начале месяца, добавила она.

Коллега Мартазиновой, заведующая отделом метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что самый точный прогноз, какой будет погода на Новый год, мы сможем узнать за три дня до его наступления.