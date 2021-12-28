Новий рік 2022 прийде в Україну без снігу та морозів, скрізь переважатиме плюсова температура, прогнозують синоптики Укргідрометцентру.

Зокрема, у північних регіонах у новорічну ніч йтиме дощ, у Чернігівській та Сумській областях можливий ще й мокрий сніг. Температура повітря вночі – від -1 до +1, вдень, 1 січня, переважно у діапазоні +2 +4.

У Центрі на Новий рік очікуються опади у вигляді дощу, температура повітря протягом доби близько нуля градусів.

У південних областях вночі 1 січня дощ, вночі +2 +4, вдень місцями до +7 градусів.

На Заході у ніч проти 1 січня буде тепло, йтиме дощ. Температура повітря протягом першої доби Нового року – від +2 до +4.

У східних областях, окрім дощу, на Новий рік можливий мокрий сніг, протягом доби -1 +1.

Погода у Києві 1 січня також буде дощовою, вночі -1 +1, вдень +2 +4 градуси.

Раніше завідувачка відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту НАН Вазіра Мартазінова озвучила прогноз погоди на січень 2022 року.

За її словами, він буде холоднішим за грудень, але теплішим, якщо порівнювати з середніми багаторічними значеннями.

– У перші дні січня очікується невелике похолодання. Водночас температурний фон у всіх областях буде вищим за середні багаторічні значення – від -3 до -5 градусів, – уточнила кліматолог.

Сніг у січні буде, але не на початку місяця, додала вона.