Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила украинцев об ухудшении погодных условий на территории всей страны. Гололед и туман могут привести к увеличению количества аварий на дорогах.

По данным Укргидрометцентра, в течение суток 10 декабря в столице, Киевской, Винницкой, Черкасской, западных и частично северных областях ожидается гололед и туман (1 уровень опасности, желтый).

В спасательной службе отметили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на дорогах и улицах.

Кроме того, в горах Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей в течение дня сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень, красный). Синоптики предупредили об опасности схождения снежных лавин в Карпатах.

Погода в Украине

Укргидрометцентр прогнозирует, что погода в Украине в последний рабочий день на этой неделе будет холодной. Температура воздуха будет держаться преимущественно на уровне от +3 до +5 градусов Цельсия.

В западных областях Украины ожидаются значительные дожди с мокрым снегом. В других регионах не будет существенных осадков.