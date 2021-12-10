Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила українців про погіршення погодних умов на території всієї країни. Ожеледиця та туман можуть привести до збільшення кількості аварій на дорогах.

За даними Укргідрометцентру, протягом доби 10 грудня у столиці, Київській, Вінницькій, Черкаській, західних та частково північних областях очікується ожеледиця й туман (1 рівень небезпеки, жовтий).

У рятувальній службі наголосили, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях.

Крім того, у горах Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей протягом дня зберігатиметься значна сніголавинна небезпека (3 рівень, червоний). Синоптики попередили про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах.

Погода в Україні

Укргідрометцентр прогнозує, що погода в Україні протягом останнього робочого дня на цьому тижні буде холодною. Температура повітря триматиметься переважно на рівні від +3 до + 5 градусів за Цельсієм.

У західних областях України очікуються значні дощі з мокрим снігом. В інших регіонах не спостерігатимуться істотні опади.