В декабре клиенты Киевтеплоэнерго получат платежки в обновленном формате. Теперь сумма к оплате за отопление и горячую воду будет отображаться по-другому.

В платежках киевлян появятся новые строчки с платой за абонентское обслуживание и функционирование систем отопления и горячего водоснабжения.

В Киевтеплоэнерго объяснили: если раньше за обслуживание и замену домовых счетчиков тепла и горячей воды жильцы платили в виде взносов, то теперь это включили в плату за абонентское обслуживание.

Абонплата за тепло и горячую воду будет указываться в платежке отдельными строками и отображаться ежемесячно. Она включает расходы по обслуживанию домовых счетчиков тепла, расходы, связанные с распределением и администрированием услуг.

Максимальный размер абонплаты для одной столичной квартиры составляет 30,95 за отопление и 33,74 за снабжение горячей водой.

У части клиентов появится строчка с минимальной долей. Это касается владельцев квартир с индивидуальными счетчиками, которые несвоевременно передают показания, или передают близкие либо равные нулю. Новая строка отображает минимальную часть среднего потребления из общего объема потребленной тепловой энергии домом.

Также в Киевтеплоэнерго напомнили, что тарифы в отопительном сезоне 2021/2022 на отопление остаются прежними. Стоимость 1 Гкал тепла составляет 1654,41 грн (с НДС).

Источник: Киевтеплоэнерго