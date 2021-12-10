У грудні клієнти Київтеплоенерго отримають платіжки в оновленому форматі. Тепер сума до сплати за опалення і гарячу воду відображатимеся по-іншому.

У платіжках киян з’являться нові рядки з платою за абонентське обслуговування та функціонування систем опалення і гарячого водопостачання.

У Київтпелоенерго пояснили: якщо раніше за обслуговування та заміну будинкових лічильників тепла і гарячої води мешканці сплачували у вигляді внесків, то тепер це включили до плати за абонентське обслуговування.

Абонплата за тепло і гарячу воду буде зазначатися у платіжці окремими рядками та відображатиметься щомісяця. Вона включає витрати на обслуговування будинкових лічильників тепла, витрати, пов’язані із розподілом та адмініструванням послуг.

Максимальний розмір абонплати для однієї столичної квартири становить 30,95 грн за опалення та 33,74 грн за постачання гарячої води.

У частини клієнтів з’явиться рядок з мінімальною часткою. Це стосується власників квартир з індивідуальними лічильниками, які несвоєчасно передають показання, або передають такі, що близькі чи дорівнюють нулю. Новий рядок відображає мінімальну частку середнього споживання із загального обсягу спожитої теплової енергії будинком.

Також у Київтеплоенерго нагадали, що тарифи в опалювальному сезоні 2021/2022 на опалення лишаються незмінними. Вартість 1 Гкал тепла становить 1654,41 грн (з ПДВ).

Джерело: Київтеплоенерго