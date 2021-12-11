Был в одежде с символикой РФ: пограничники не пустили в Украину узбека

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в аэропорту Борисполь узбека, на одежде которого была российская символика.

О соответствующем инциденте Госпогранслужба сообщила утром, 11 декабря.

По словам пограничников, пассажир, одежда которого привлекла их внимание, прилетел в Борисполь рейсом из Ташкента.

— На одежде путешественника были изображения флага и герба страны агрессора, а также надписи Russian national team, – сообщили в Госпогранслужбе.

Пограничники проводили узбека в служебное помещение, где были проверены вещи пассажира. Гражданин Узбекистана в ходе соответствующих мероприятий осознал, что оделся совершенно неуместно.

Несмотря на его извинения, въезд в страну ему так и не разрешили. Причиной послужили не только российская символика, но и отсутствие подтверждения цели поездки.

По словам пассажира, он якобы хотел приобрести в Украине трактор. Однако он так и не смог внятно объяснить ничего о своей ферме в Узбекистане и о марке транспортного средства, которое ему нужно.

Более того, при нем так и не нашли денег, необходимых на покупку трактора и бронирование отеля, а количество вещей, которые он привез с собой, явно превышало заявленный срок пребывания в Украине. В результате узбека отправили обратным рейсом.