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Був в одязі із символікою РФ: прикордонники не пустили до України узбека

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
кордон

Співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили в аеропорту Бориспіль узбека, на одязі якого була російська символіка.

Про відповідний інцидент Держприкордонслужба повідомила вранці, 11 грудня.

За словами прикордонників, пасажир, одяг якого привернув їхню увагу, прилетів до Борисполя рейсом з Ташкента.

– На одязі мандрівника були зображення прапора та герба країни агресора, а також напис Russian national team, – повідомили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники проводили узбека до службового приміщення, де було перевірено речі пасажира. Громадянин Узбекистану під час відповідних заходів усвідомив, що вдягнувся зовсім недоречно.

Незважаючи на його вибачення, в’їзд до країни йому не дозволили. Причиною стали не лише російська символіка, а й відсутність підтвердження мети поїздки.

За словами пасажира, він нібито хотів придбати в Україні трактор. Проте він так і не зміг чітко пояснити нічого про власну ферму в Узбекистані та про марку транспортного засобу, який йому був потрібен.

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Більше того, при ньому так і не знайшли грошей, необхідних для придбання трактору та бронювання готелю, а кількість речей, які він привіз із собою, явно перевищувала заявлений термін перебування в Україні. У кінцевому підсумку узбека відправили зворотнім рейсом.

Джерело: Держприкордонслужба

Фото: Держприкордонслужба

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