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Факты / Украина / Общество

В аэропорту Борисполь обнаружено 19 поддельных Covid-сертификатов

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Підроблені сертифікати

В аэропорту Борисполь сотрудники правоохранительных органов в период со 2 по 4 декабря выявили 19 человек, которые предъявили поддельные сертификаты о вакцинации.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевской области на своем официальном сайте.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ст.358 (Использование поддельных документов, печатей, штампов и бланков) УК Украины.

Злоумышленникам грозит штраф размером до тысячи необлагаемых налогом минимумов, арест на срок до полугода, либо ограничение свободы на срок до двух лет.

Напомним, замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Мария Карчевич сообщала в ноябре о причастности медперсонала к восьми десяткам нарушений, связанных с подделкой сертификатов.

Все причастные к подобным правонарушениям лишатся работы, поскольку такие действия подвергают угрозе граждан.

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Полиция с начала 2021 года открыла около 1,5 тыс. уголовных дел за подделку документов, связанных с вакцинацией или тестами на коронавирус.

Источник: МВД

Фото: МВД

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