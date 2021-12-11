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Факты / Украина / Общество

Всемирный банк выделил Украине $150 млн на борьбу с Covid-19

Марта Бондаренко редактор ленты
банк

Накануне Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине $150 млн для проекта Экстренное реагирование на Covid-19 и вакцинацию в Украине.

Эти деньги правительство Украины должно направить на предупреждение, обнаружение и реагирование на угрозы пандемии Covid-19. Это также поможет укрепить национальную систему здравоохранения.

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В частности, правительство на $120 млн должно закупить 16,5 миллиона доз вакцин – этого хватит, чтобы вакцинировать около 20% украинцев.

— Эта закупка также позволит 10 миллионам человек из приоритетных групп населения получить полную вакцинацию против Covid-19, — отмечают во Всемирном банке.

Остальные $30 млн пойдут на финансирование информационных технологий для коммуникации с общественностью относительно  вакцинации, а также на закупку оборудования для транспортировки вакцин и управления отходами.

Во Всемирном банке отмечают, что уровень вакцинации в Украине еще остается одним из самых низких в Европе.

— Поэтому такие высокие потери человеческих жизней, так же как и экономические потери, особенно с появлением новых вариантов вируса, — сказал Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы.

Напомним, что Всемирный банк уже предоставлял Украине финансирование в размере $155 млн на такие же цели.

С начала пандемии Всемирный банк в целом выделил Украине $1,8 млрд для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

Напомним, что в Украине за минувшие сутки обнаружили 10 133 новых случаев Covid-19. С начала вакцинальной кампании прививки получили 14087749 человек, из них первую дозу — 14087747 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 12364798 человек.

Источник: Всемирный банк

Фото: Depositphotos

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