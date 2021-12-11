Напередодні Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила виділення Україні $150 млн для проекту Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні.

Ці гроші уряд України має спрямувати на попередження, виявлення та реагування на загрози пандемії Covid-19. Крім того, це допоможе зміцнити національну систему охорони здоров’я.

Зокрема, уряд на $120 млн має закупити 16,5 мільйона доз вакцин – цього вистачить, щоб вакцинувати близько 20 % українців.

– Ця закупівля також дасть можливість 10-ти мільйонам осіб із пріоритетних груп населення отримати повну вакцинацію проти Covid-19, – зазначають у Світовому банку.

Решта $30 млн підуть на фінансування інформаційних технологій для комунікації із громадськістю щодо вакцинації, а також на закупівля обладнання для транспортування вакцин та управління відходами.

У Світовому банку зазначають, що рівень вакцинації в Україні ще досі залишається одним із найнижчих в Європі.

– Через це такими високими є втрати людських життів, так само як і економічні втрати, особливо з появою нових варіантів вірусу, – сказав Аруп Банерджі, регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи.

Нагадаємо, що Світовий банк уже надавав Україні фінансування у розмірі $155 млн на такі самі цілі.

З початку пандемії Світовий банк загалом надав Україні $1,8 млрд для бюджетної підтримки та інвестиційних проектів.

Нагадаємо, що в Україні за минулу добу виявили 10 133 нові випадки Covid-19. Від початку вакцинальної кампанії щеплення отримали 14 087 749 людей, з них першу дозу – 14 087 747 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 12 364 798 людей.

Джерело: Світовий банк