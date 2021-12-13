В Ровенской области из-за сильного снегопада наблюдаются проблемы с курсированием транспорта на дорогах.

По данным ГСЧС, за ситуацией из-за непогоды круглосуточно следят спасатели, чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям.

Жителей области предупредили о том, что в ближайшее время возможны нарушения в электроснабжении, движения транспорта и в работе коммунальных служб.

Ситуация на дорогах остается критической. Днем спасатели помогли в буксировке школьного автобуса, который попал снежный занос. К счастью, в транспортном средстве не было детей и других пассажиров. Чтобы не образовалась пробка, использовалась тяжелая спецтехника. Инцидент произошел в Ровно.

Пробки и заносы: Ровенщину и Львовщину накрыл снегопад / 3 фотографии

Кроме того, в 15 км от города развернуло фуру, из-за чего на трассе в сторону Луцка встало движение в двух направлениях. Размер пробки составил примерно полтора километра. Позже движение удалось возобновить.

Спасатели призвали всех соблюдать ПДД и ехать с максимальной внимательностью.

Снегопады обрушились в понедельник и на Львов. Директор департамента жилищного хозяйства Александр Одинец сообщил, что ночью работа снегоуборочной техники будет усилена.

К устранению снежного покрова привлечено более 2,5 тыс. коммунальщиков. Он отметил, что проблематичной уборка снега является на улицах, где запарковано много машин, поскольку технике там сложно проехать.