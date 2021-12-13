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Затори та замети: Рівненщину та Львівщину накрив снігопад

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
ДСНС Рівненської області

На Рівненщині через сильний снігопад спостерігаються проблеми з курсуванням транспорту на дорогах.

За даними ДСНС, за ситуацією через негоду цілодобово стежать рятувальники, щоб у разі потреби надати допомогу водіям.

Мешканців області попередили про те, що найближчим часом можливі порушення в електропостачанні, у русі транспорту та роботі комунальних служб.

Ситуація на дорогах лишається критичною. Вдень рятувальники допомогли у буксируванні шкільного автобуса, який потрапив у сніговий замет. На щастя, у транспортному засобі не було дітей та інших пасажирів. Щоб не утворився затор, використовувалася важка спецтехніка. Інцидент стався у Рівному.

Затори та замети: Рівненщину та Львівщину накрив снігопад / 3 фотографии

Крім того, за 15 км від міста розгорнуло фуру, через що на трасі у бік Луцька став рух у двох напрямках. Розмір затору становив приблизно півтора кілометри. Пізніше рух удалося відновити.

Рятувальники закликали всіх дотримуватися правил дорожнього руху та їхати з максимальною уважністю.

Снігопади обрушилися у понеділок й на Львів. Директор департаменту житлового господарства Олександр Одинець повідомив, що вночі роботу снігоприбиральної техніки буде посилено.

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До усунення снігового покриву залучено понад 2,5 тис. комунальників. Він зазначив, що проблематичним прибиранням снігу є на вулицях, де запарковано багато машин, оскільки техніці там складно проїхати.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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