Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Общество

Средняя пенсия впервые с 2014 года превысила прожиточный минимум — Минсоцполитики

Марта Бондаренко редактор ленты
пенсії пенсіонер

В Украине впервые с 2014 года средний уровень пенсии превысил размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на 1 декабря 2021 года прожиточный минимум составляет 3 723 грн, а средняя пенсия — 3 980 грн.

Читайте
Пенсионная реформа в Украине может быть введена не раньше 2023 года – Марченко

В правительстве отмечают, что это произошло благодаря программе повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей, в том числе и по инициативе президента Владимира Зеленского относительно доплат к пенсиям.

На 2022 год запланировано повышение средней пенсии до 4 533 грн, что на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине будут введены накопительные пенсии для работников предприятий, подпадающих под крупную приватизацию.

Источник: Кабмин

Фото: Pexels

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка