В Украине впервые с 2014 года средний уровень пенсии превысил размер фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

По состоянию на 1 декабря 2021 года прожиточный минимум составляет 3 723 грн, а средняя пенсия — 3 980 грн.

В правительстве отмечают, что это произошло благодаря программе повышения пенсий для разных категорий нетрудоспособных людей, в том числе и по инициативе президента Владимира Зеленского относительно доплат к пенсиям.

На 2022 год запланировано повышение средней пенсии до 4 533 грн, что на 15% превысит ожидаемый фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных людей по состоянию на 1 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в Украине будут введены накопительные пенсии для работников предприятий, подпадающих под крупную приватизацию.