В Украине будут введены накопительные пенсии для работников предприятий, подпадающих под большую приватизацию.

Об этом проинформировал сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, это будет экспериментальный проект, который начинает Кабмин. Согласно замыслу, взносы в негосударственные пенсионные фонды для работников будет платить инвестор, который в ходе приватизации приобретет то или иное предприятие.

– Инвестор, который будет покупать такой государственный объект, в течение двух лет после приватизации будет платить взносы в негосударственные пенсионные фонды для более половины работников предприятия. То есть мы внедряем накопительную пенсионную систему для работников предприятий большой приватизации, — подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства уточнил, что сумма взносов будет составлять не менее 4% от зарплаты.

Как отметил Шмыгаль, это будет один из первых шагов к полноценному введению накопительных пенсий для всех украинцев.