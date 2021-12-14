В Україні вперше з 2014 року середній рівень пенсії перевищив розмір фактичного прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Станом на 1 грудня 2021 року прожитковий мінімум становить 3 723 гривні, а середня пенсія – 3 980 гривень.

В уряді зазначають, що це відбулось завдяки програмі підвищення пенсій для різних категорій непрацездатних людей, зокрема й ініціативі президента Зеленського щодо доплат до пенсій.

На 2022 рік заплановано підвищення середньої пенсії до 4 533, що на 15% перевищить очікуваний фактичний розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних людей станом на 1 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що в Україні запровадять накопичувальні пенсії для працівників підприємств, які підпадають під велику приватизацію.