Без адреса, но по 10 тыс. грн в платежках: как в Киеве люди получают аномальные счета

На окраине Киеве полгода назад жильцы получили ключи в только что введенном в эксплуатацию доме. Сейчас здесь идет первый отопительный сезон. На доске объявлений призыв – забрать счета у охраны.

Одна из жительниц рассказывает, что за прошлый месяц в общей сложности заплатила 10,5 тыс. грн. За киловатт электричества они платят 5 грн — это втрое больше бытовых тарифов.

Похожая ситуация и с теплом. Потому что для прямых договоров с тарифами, как для населения, должны получить право собственности. А право собственности будет – когда дом получит почтовый адрес.

– Нам объяснили, коммерческий тариф. Вы заселяетесь, ждете почтового адреса. Но сколько ждать нам так и не сказали, – рассказала жительница дома Лиля Бовт.

Лиля стала интересоваться – единственные ли они в этой проблеме и узнала, что люди годами сидят без почтового адреса. ОСМД создать не могут, потому что не совладельцы, как и выбрать поставщика услуг. Должны послушно платить ЖЭКу от застройщика и ждать предоставления почтового адреса. Люди подозревают – застройщика все устраивает.

У застройщика есть и другие проекты. Лиля и соседи потенциальным клиентам рассказывают, что в рекламном буклете не прочесть.