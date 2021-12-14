Ключевые позиции в платежках – стабильны: ОП о стоимости коммунальных услуг

В Украине приняли системные меры, чтобы платежки на газ для украинцев не изменились. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Ростислав Шурма в эфире программы Свобода слова на ICTV.

Он отметил, что, несмотря на расшатывание информации некоторыми лицами относительно отопительного сезона, он стартовал и уже два месяца без перебоев.

— В Украине некоторые безответственные политики на фоне непростой ситуации на границе расшатывали ситуацию в энергетике и экономике. На самом деле, прошло уже два месяца отопительного сезона – у всех есть тепло, светло, ни одного перебоя не произошло.

Шурма также отметил, что платежки на газ не изменились, а цена для населения на электроэнергию – стабильная.

— Рыночные цены на газ выросли практически в пять раз, а если сравнивать с началом года, то даже в десять раз на мировых биржах. В Украине мы приняли системные меры, чтобы платежка на газ не изменилась. Сегодня украинцы получают газ по 8 грн. Что касается электроэнергии, которая подорожала во всех соседних странах в три-четыре раза, в Украине для населения она стабильна. Для чувствительных слоев населения мы даже смогли снизить цену на электроэнергию, — сказал он.

Относительно других коммунальных услуг, таких как вода, квартплата, распределение, доставка газа и электроэнергии, он отметил, что правительство системно работает, чтобы эти тарифы росли не более чем средние темпы инфляции в Украине.