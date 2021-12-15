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Без адреси, але по 10 тис. грн у платіжках: як у Києві люди отримують аномальні рахунки

Дмитро Литвиненко журналіст програми Вікна Новини
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На околиці Києві півроку тому мешканці отримали ключі у щойно введеному в експлуатацію будинку. Наразі тут триває перший опалювальний сезон. На дошці оголошень заклик – забрати рахунки в охорони.

Одна з мешканок розповідає, що за минулий місяць у цілому заплатила 10,5 тис. грн. За кіловат електрики вони платять 5 грн – це втричі більше ніж побутові тарифи.

Схожа ситуація і з теплом. Бо для прямих договорів, з тарифами як для населення, мають отримати право власності. А право власності буде – коли будинок отримає поштову адресу.

— Нам пояснили, комерційний тариф. Ви заселяєтесь, чекаєте на поштову адресу. Але скільки чекати нам так і не сказали, – розповіла мешканка будинку Ліля Бовт.

Ліля стала цікавитися – чи єдині вони в тій проблеми та дізналася, що люди роками сидять без поштової адреси. ОСББ створити не можуть, бо не співвласники, як і обрати постачальника послуг. Мають слухняно сплачувати ЖЕКу від забудовника і чекати надання поштової адреси. Люди підозрюють – забудовника все влаштовує.

Забудовник має й інші проекти. Ліля і сусіди потенційним клієнтам розповідають те, що в рекламному буклеті не прочитати.

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