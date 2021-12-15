Правоохранители раскрыли противоправную схему присвоения денег из бюджета в особо крупных размерах. Средства были предназначены для ремонта Южного моста в Киеве.

По данным Министерства внутренних дел, деньги должны были потратить на капитальный ремонт деформационных швов мостового перехода.

Общая сумма договора проведения подрядных работ составляла 148 млн. грн. Специалисты устанавливают окончательную сумму ущерба.

Правоохранители выяснили, что служащие лица коммунального и частного предприятий Киева заполняли фальшивые сведения в отчете об объеме выполненных работ и стоимости строительных материалов.

Сотрудники полиции провели ряд обысков для изъятия документов, которые могут свидетельствовать о незаконной деятельности.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Наибольшее наказание по статье предусматривает тюремное заключение сроком до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью до трех лет и конфискацией имущества.