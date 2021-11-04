В Кривом Роге (Днепропетровская область) сразу 11 сотрудников полиции разоблачили на систематическом вымогательстве и получении взяток от предпринимателей и водителей.

По данным Офиса генерального прокурора и Национальной полиции, к требованию взяток причастны и.о. начальника и сотрудники отдела реагирования патрульной полиции, а также следователь управления полиции Кривого Рога.

Как установило следствие, полицейские систематически получали деньги с августа по ноябрь 2021 года. Они шантажировали местных бизнесменов, занимающихся грузовыми перевозками горюче-смазочных материалов, древесины, металлолома. Это была так называемая ежемесячная плата за беспрепятственную предпринимательскую деятельность.

Кроме того, сотрудники полиции требовали деньги за непривлечение к ответственности лиц, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии и нарушавших правила дорожного движения (речь идет, в частности, о водителях грузовиков).

По информации Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований, задокументировано 11 фактов вымогательства и получения взяток полицейскими на общую сумму 180 тыс. грн.

В то же время по данным полиции, правоохранители-взяточники ежемесячно “собирали” более трех миллионов гривен взяток с фермеров, предпринимателей, лиц, незаконно занимавшихся вырубкой леса, сотрудников железной дороги, водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ради конспирации суммы взяток озвучивались завуалированно, а средства поступали на банковские карты через посредников.

В среду, 3 ноября, были задержаны трое полицейских при получении 40 тыс. грн взятки: и.о. начальника и еще двое правоохранителей.

Систематически требовали взятки: в Кривом Роге разоблачили сразу 11 полицейских / 10 фотографий

В целом согласовано объявление о подозрении 11 полицейским по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц). Сотрудникам полиции грозит наказание в виде лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

В общей сложности уже прошли 17 обысков (по месту жительства и в здании управления полиции), во время которых были изъяты банковские карты, служебная документация, черновые записи, мобильные телефоны и деньги на сумму более 44 тыс. грн. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Днепропетровской области были разоблачены полицейские, которые выбивали деньги с задержанных граждан. Правоохранители применяли силу, чтобы те признались в преступлениях, которых не совершали.

А в Черниговской, Киевской областях и в Киеве банда вымогателей шантажировала политиков, чиновников и бизнесменов фейковыми новостями о них.