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Факты / Происшествия
Юлія Соколова |

Систематически требовали взятки: в Кривом Роге разоблачили сразу 11 полицейских

Поліція Кривого Рогу

В Кривом Роге (Днепропетровская область) сразу 11 сотрудников полиции разоблачили на систематическом вымогательстве и получении взяток от предпринимателей и водителей.

По данным Офиса генерального прокурора и Национальной полиции, к требованию взяток причастны и.о. начальника и сотрудники отдела реагирования патрульной полиции, а также следователь управления полиции Кривого Рога.

Как установило следствие, полицейские систематически получали деньги с августа по ноябрь 2021 года. Они шантажировали местных бизнесменов, занимающихся грузовыми перевозками горюче-смазочных материалов, древесины, металлолома. Это была так называемая ежемесячная плата за беспрепятственную предпринимательскую деятельность.

Кроме того, сотрудники полиции требовали деньги за непривлечение к ответственности лиц, управлявших автомобилями в нетрезвом состоянии и нарушавших правила дорожного движения (речь идет, в частности, о водителях грузовиков).

По информации Офиса генпрокурора и Государственного бюро расследований, задокументировано 11 фактов вымогательства и получения взяток полицейскими на общую сумму 180 тыс. грн.

В то же время по данным полиции, правоохранители-взяточники ежемесячно “собирали” более трех миллионов гривен взяток с фермеров, предпринимателей, лиц, незаконно занимавшихся вырубкой леса, сотрудников железной дороги, водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Ради конспирации суммы взяток озвучивались завуалированно, а средства поступали на банковские карты через посредников.

В среду, 3 ноября, были задержаны трое полицейских при получении 40 тыс. грн взятки: и.о. начальника и еще двое правоохранителей.

Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Поліція Кривого Рогу
Систематически требовали взятки: в Кривом Роге разоблачили сразу 11 полицейских / 10 фотографий

В целом согласовано объявление о подозрении 11 полицейским по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение неправомерной выгоды, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному сговору группой лиц). Сотрудникам полиции грозит наказание в виде лишения свободы на 10 лет с конфискацией имущества.

В общей сложности уже прошли 17 обысков (по месту жительства и в здании управления полиции), во время которых были изъяты банковские карты, служебная документация, черновые записи, мобильные телефоны и деньги на сумму более 44 тыс. грн. Следственные действия продолжаются.

Ранее в Днепропетровской области были разоблачены полицейские, которые выбивали деньги с задержанных граждан. Правоохранители применяли силу, чтобы те признались в преступлениях, которых не совершали.

А в Черниговской, Киевской областях и в Киеве банда вымогателей шантажировала политиков, чиновников и бизнесменов фейковыми новостями о них.

Источники: Нацполиция, Офис генпрокурора, ГБР

Фото: Нацполиция, Офис генпрокурора

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