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Гроші мали витратити на ремонт Південного мосту в Києві: поліція викрила масштабну схему

Юля Захарченко редакторка стрічки
Гроші мали витратити на ремонт Південного мосту в Києві: поліція викрила масштабну схему

Правоохоронці розкрили протиправну схему привласнення грошей з бюджету в особливо великих розмірах. Кошти були призначені на ремонт Південного мосту в Києві.

За даними Міністерства внутрішніх справ, гроші мали витратити на капітальний ремонт деформаційних швів мостового переходу.

Загальна сума договору проведення підрядних робіт становила 148 млн грн. Фахівці встановлюють остаточну суму збитків.

Правоохоронці з’ясували, що службовці особи комунального та приватного підприємств Києва заповнювали фальшиві відомості у звіті щодо обсягу виконаних робіт та вартості будівельних матеріалів.

Працівники поліції здійснили низку обшуків для вилучення документів, що можуть свідчити про незаконну діяльність.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Найбільше покарання за цією статтею передбачає тюремне ув’язнення терміном до 12 років з позбавленням права займатися певною діяльністю до трьох років та конфіскацією майна.

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Джерело: МВС

Фото: МВС

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