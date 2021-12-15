Иностранец прибыл в Украину рейсом из Абу-Даби. Во время прохождения контроля предоставил паспорт на имя 45-летнего гражданина РФ и заявил, что это паспорт прикрытия.

Мужчина не мог объяснить пограничникам цель своего визита в Украину и предоставить контакты людей, к которым приехал.

— Это все данные спецслужб. Это все нормально. Никакой подставы там нет, не переживайте. Меня за это сегодня задержали в Абу-Даби, но извинились… Год рождения — 76-й, но это я со спецслужбами разберусь. На самом деле я не 76-го, я честно вам скажу, — рассказал мужчина.

Он признался, что в прошлом служил в ФСБ и ГРУ России, работал в “команде Путина”, и должен получить заслуженную награду – медаль героя России. Но его обманули.



Еще мужчина рассказал, что на него начали совершать атаки, поэтому он решил просить защиты у украинских спецслужб. А еще признался, что испытывал на себе разные “порошки”, завозимые в Россию для их спецагентов.

Пограничники решили не проверять все заявления мужчины и отправили его обратным рейсом в Абу-Даби.

11 декабря сотрудники Государственной пограничной службы Украины не пропустили в аэропорту Борисполь узбека, на одежде которого была российская символика.