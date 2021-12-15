Іноземець прибув до України рейсом з Абу-Дабі. Під час проходження контролю надав паспорт на ім’я 45-річного громадянина РФ, та заявив, що це паспорт прикриття.

Чоловік не міг пояснити прикордонникам мету свого візиту в Україну та надати контакти людей, до яких приїхав.

– Це все дані спецслужб. Там все гаразд. Жодної підстави там немає, не переживайте. Мене за це сьогодні затримали в Абу-Дабі, але перепросили… Рік народження – 76-й, але це я зі спецслужбами розберуся. Насправді я не 76-го, чесно вам скажу, – розповів чоловік.

Він зізнався, що в минулому служив у ФСБ і ГРУ Росії, працював у “команді Путіна”, і мав отримати заслужену нагороду – медаль героя Росії. Та його обманули.

Ще чоловік розповів, що на нього почали здійснювати атаки, тому він вирішив просити захисту в українських спецслужб. А ще зізнався, що випробовував на собі різні “порошки”, які завозили до Росії для їхніх спецагентів.

Прикордонники вирішили не перевіряти усі заяви чоловіка та відправили його зворотним рейсом до Абу-Дабі.

11 грудня співробітники Державної прикордонної служби України не пропустили в аеропорту Бориспіль узбека, на одязі якого була російська символіка.