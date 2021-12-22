В Донецкой области продавщица местного продуктового магазина купила через интернет две поддельные справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

По данным Донецкой областной прокуратуры, в ноябре 2021 года 48-летняя жительница города Торецк хотела пройти стажировку в продуктовом магазине.

Она купила через интернет две фальшивые Covid-справки об отсутствии болезни, якобы выданными одним из медицинских учреждений региона.

Когда сотрудники полиции пришли в торговое заведение, чтобы проверить выполнение противоэпидемических ограничений, женщина предъявила им псевдодокумент.

Вскоре после проведения осмотра продавщица магазина отдала полицейским поддельные Covid-справки.

48-летней женщине сообщили о подозрении по части 4 (Использование заведомо поддельного документа) статьи 358 (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины при процессуальном руководстве Бахмутовской окружной прокуратуры.

Наибольшее наказание по этой статье предусматривает штраф в размере до 50 необлагаемых минимумом доходов граждан, арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет. Досудебное расследование продолжается.

Фото: Донецкая областная прокуратура