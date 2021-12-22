Украинцы чаще всего тратят 1 тысячу грн, полученную за вакцинацию от Covid-19, на культурные услуги: книжные магазины и кинотеатры.

Так, по данным Министерства цифровой трансформации, банки уже начислили Covid-тысячу более 2,3 млн украинцев. Из этих средств потрачено 206 млн грн.

Уже известны сферы, на которые украинцы больше всего тратят свою тысячу. В тройке лидеров:

• приобретение книг;

• билеты в кинотеатры;

• билеты на поезда.

А дальше уже идут билеты в театры, на концерты, спектакли и спорт.

Как рассказал министр культуры Украины Александр Ткаченко, из-за немалого спроса на книги некоторые сайты магазинов работали со сбоями.

– Некоторые сайты книжных магазинов не выдержали нагрузки и работали со сбоями. Ведь количество визитов пользователей выросло втрое. В кинотеатры вернулись даже зрители, которые воздерживались от визита в карантин, — отметил министр.

Что касается поездов, то, по данным Ткаченко, особый спрос наблюдается на ж/д билеты на туристические направления: Ивано-Франковск, Львов и Буковель.

Во время сегодняшнего брифинга по поводу выплат Covid-тысячи Ткаченко подчеркнул, что книжные магазины и кинотеатры – одни из тех, кто больше всего пострадал во время пандемии коронавируса из-за карантинных ограничений. Так, у кинотеатров падение доходов составляет более 60%, а у издателей книг – 30-40%.

Именно поэтому их включили в программу єПідтримка по выплате Covid-тысячи вакцинированным украинцам.

Чтобы получить 1 тыс. грн в этом году, следует подать заявку в приложении Дія до 29 декабря.

Программа по выплатам 1 000 грн за вакцинацию от коронавируса стартовала в Украине с 19 декабря. В ней могут принять участие все украинцы от 18 лет, которые получили полный курс вакцинации. Детальнее об этом – в материале.

Источник: Минцифры, Александр Ткаченко